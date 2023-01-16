



Документ, уничтоживший "дело 1000"

Известный израильский журналист Эли Ципори сообщил о том, что в ходе разбирательства по “делу 1000” (дело о подарках премьер-министру) против Биньямина Нетаниягу был обнародован документ, полностью подрывающий основной тезис прокуратуры.



Документ, представленный в суде, разъясняет, что юридический советник канцелярии премьер-министра Шломит Барнеа-Фарго одобрила получение подарков от друзей и заявила, что это полностью допустимо по закону.



Адвокаты Нетаниягу представили этот документ в суде.



Эли Ципори написал: “Шломит Барнеа-Фарго, юридический советник канцелярии премьер-министра, в декабре 2015 года подтвердила, что можно получать подарки между друзьями. Барнеа-Фарго также подтверждает, что можно получать подарки в виде скоропортящихся продуктов питания в объеме, который является "разумным и приемлемым в данных обстоятельствах".



Ранее адвокат Хадад доказал, что утверждение прокуратуры о “линии бесперебойных поставок” Нетаниягу является ложным.