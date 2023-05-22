



Договорились: Нетаниягу предоставит министерству Бен-Гвира 250 млн шекелей

После встречи, которая длилась более трех часов, премьер-министр Биньямин Нетаниягу достигает соглашения с министром национальной безопасности Итамаром Бен-Гвиром, которое устраняет последнее серьезное препятствие перед утверждением важнейшего государственного бюджета на 2023–2024 годы.



Бюджет должен быть принят в течение следующих семи дней, иначе правительство автоматически падет, и будут назначены досрочные выборы. Бен-Гвир сказал, что не поддержит бюджет, если его требование о дополнительных сотнях миллионов шекелей для министерства Негева и Галилеи не будет удовлетворено. Однако министр финансов Бецалель Смотрич, как сообщается, пригрозил уйти в отставку, если общий бюджет будет увеличен хотя бы еще на один шекель.



Согласно соглашению, достигнутому сегодня вечером, министерство Негева и Галилеи получит дополнительно 250 миллионов шекелей в следующем году из профицита бюджета в конце 2023 года, если таковой будет.



Если профицита будет недостаточно, бюджет всех остальных министерств будет задним числом урезан, чтобы передать министерству необходимую сумму на 2024 год.



Все члены "Оцма-Йегудит" проголосуют за государственный бюджет, говорится в соглашении.

