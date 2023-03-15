



Договоренности по правовой реформе еще не достигнуты



Переговоры относительно правовой реформы зашли в тупик в вопросе порядка назначения судей.



Об этом 12-му каналу сообщили источники, близкие к переговорному процессу.



Уточняется, что договоренности относительно компромиссного плана президента Ицхака Герцога пока не достигнуты, поскольку коалиция его не одобряет.



Премьер-министр Биньямин Нетаниягу весь день проводил консультации по плану, но возникли серьезные разногласия. Согласно отчету, на компромисс не согласны идти председатель законодательной комиссии Симха Ротман и министр юстиции Ярив Левин.



Ожидается, в 20:30 президент представит "народный план" по правовой реформе.



