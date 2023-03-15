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Договоренности по правовой реформе еще не достигнуты
15.03.2023 20:08 Алина Груднева

Договоренности по правовой реформе еще не достигнуты


Переговоры относительно правовой реформы зашли в тупик в вопросе порядка назначения судей.

Об этом 12-му каналу сообщили источники, близкие к переговорному процессу.

Уточняется, что договоренности относительно компромиссного плана президента Ицхака Герцога пока не достигнуты, поскольку коалиция его не одобряет.

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу весь день проводил консультации по плану, но возникли серьезные разногласия. Согласно отчету, на компромисс не согласны идти председатель законодательной комиссии Симха Ротман и министр юстиции Ярив Левин.

Ожидается, в 20:30 президент представит "народный план" по правовой реформе.

 

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