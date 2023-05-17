



Договор о зерновом коридоре продлили еще на два месяца

Украина, Турция, ООН и Россия договорились о продлении "зерновой сделки". Экспорт украинского зерна по Черному морю будет происходить еще как минимум два месяца. Об этом сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в Telegram.



"Благодаря усилиям нашей страны, поддержке наших российских друзей и вкладу наших украинских друзей, было принято решение о продлении соглашения о Черноморском зерновом коридоре еще на 2 месяца", - отметил глава турецкого государства.



Эрдоган добавил, что его страна продолжит усилия по выполнению всех положений "зерновой сделки", выполняя все ее условия.



В свою очередь министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков подтвердил, что "зерновую сделку" продлили до 18 июля.



"Мир продолжит получать украинскую продукцию благодаря усилиям наших партнеров по соглашению - Турции и ООН. Мы благодарны партнерам за непоколебимую и целенаправленную позицию в том, что соглашение должно работать в дальнейшем и на условиях, которые подписали все стороны", - написал министр.



По его словам, Украина приветствует продление соглашения, но подчеркивает, что оно должно работать эффективно. Для этого необходимо устранить проблемы, которые уже несколько месяцев создает Россия путем саботирования инспекций и регистрации нового флота.



Стоит заметить, что последний раз "зерновую сделку" продлевали до 18 мая. Но Россия уже в начале месяца начала блокировать вывоз зерна из Украины по морю, она отказывалась проводить инспекции судов.



При этом Украина в рамках "зерновой сделки" не ведет прямых переговоров с Россией. Существует два зеркальных соглашения, одно из которых между собой согласовывают Украина, ООН и Турция, а второе - Россия, ООН и Турция.