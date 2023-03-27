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Национальная гвардия - личная армия Бен-Гвира
27.03.2023 19:42 Алина Груднева

Национальная гвардия - личная армия Бен-Гвира

Члены оппозиции и другие политические и общественные деятели раскритиковали договоренность министра внутренней безопасности Итамара Бен-Гвира с премьер-министром Биньямином Нетаниягу о выдвижении на голосования законопроекта о формировании "Национальной гвардии" в рамках коалиционного соглашения.

Депутат от "Авода" Гилад Карив был возмущен тем, что эта структура будет подчинена министерству внутренней безопасности.

"Национальная гвардия должна находиться в подчинении полиции, а не под контролем "Лехавы" и остальных каханистов", - сказал он.

Карив призвал ШАБАК выступить против формирования "народного ополчения Бен-Гвира".

С критикой также выступил бывший глава полиции Моше Каради, сказав, что этот законопроект "опасен и является отличительной чертой превращения Израиля в диктатуру".

"Бен-Гвир создал частное ополчение для своих политических нужд. Он демонтирует израильскую демократию", - подчеркнул он.


 

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