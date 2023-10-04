



Дочь Шабтая получила работу по анализу арабских СМИ, не владея арабским языком

Дочь комиссара полиции Коби Шабтая была назначена на должность сотрудника по мониторингу СМИ на арабском языке, что, как сообщается, вызвало недоумение среди старших офицеров, поскольку она не владеет этим языком.



27-летняя Яар Шабтай занимала ряд должностей в полиции с тех пор, как семь лет назад поступила на службу и дослужилась до офицерского звания.



В мае она была назначена пресс-секретарем Северного округа, но продержалась всего три месяца, после чего вернулась в свой прежний отдел в городе Хадера.



Когда открылась вакансия наблюдателя за арабскими СМИ, Шабтай представила свою кандидатуру и была принята на работу, так как никто другой не подал заявку, сообщил во вторник 12-й канал.



По словам телеканала, этот факт удивил ряд неназванных высокопоставленных сотрудников полиции, которые выразили недоумение по поводу того, как Шабтай сможет выполнять эту работу, не владея арабским языком.



В заявлении, опубликованном на 12-м канале, полиция Израиля защитила назначение Шабтай, назвав ее неотъемлемой частью присутствия полиции в Интернете.



"Офицер была выбрана на эту должность благодаря своим навыкам и пригодности", - говорится в заявлении.



В последние месяцы Коби Шабтай подвергался нападкам в связи с неспособностью полиции справиться с рекордной волной преступности, охватившей арабские общины.