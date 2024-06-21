



Дочь Кадырова: скоро докажут, что у нас в семье есть инопланетянин

Дочь главы Чечни Рамзана Кадырова возмутилась различной информацией по поводу их семьи.



Об этом она написала в своем Instagram-сторис.



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"О нашей семье снимают такое количество фильмов. Мне кажется, каждую неделю появляется новая информация о моих родных в каком-то очередном фильме. И каждый раз все более удивительная. Скоро наверняка соберут доказательства, что один из членов нашей семьи - инопланетянин", - возмутилась Айшат Кадырова.



Она призналась, что раньше читала все, что пишут о ее семье. Теперь ей надоело это делать.



