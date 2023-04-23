



Дочь Йонатана Гефена пришла на похороны в майке "Нет демократии с оккупацией"



“Артист” Шира Гефен, дочь поэта Йонатана Гефена, скончавшегося на прошлой неделе в возрасте 76 лет, сегодня утром (воскресенье) обращается к тем, кто посчитал нужным критиковать ее за то, что она пришла на похороны в футболке с надписью: "Нет демократии с оккупацией".



"Мне жаль, что я испортила похороны моего отца для некоторых людей", - написала она на своей странице в Facebook. "Извините за "палец в глаз" тем, кто ожидал трогательных и волнующих государственных похорон, а их впечатления были испорчены из-за футболки со скандальным словом - "оккупация". Разочарованные пишут, что на кладбищах мы должны "отложить" политические вопросы".



Гефен продолжила: "Ну вот и все, мы уже все постояли “в стороне”, оттуда не видно, легко игнорировать и подавлять, а когда земля в огне, сторон больше нет. Все места кошерны для протеста, тем более кладбища, которые, помимо прочего, заполнены жертвами бесконечного конфликта. Пришло время демонстрировать то, что они хотят, чтобы мы забыли, везде, где это возможно. Это был путь моего отца, и я сделаю все, что в моих силах, чтобы продолжить его". Позже в посте она процитировала его любимого поэта Дилана Томаса: "Не уходи нежно в эту добрую ночь. Ярость, ярость против умирания света".