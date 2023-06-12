



Добровольческий отряд “Ахмат” подписал контракт с Минобороны РФ

Минобороны РФ подписало контракт с добровольческим отрядом “Ахмат”, говорится в сообщении военного ведомства. Это первый контракт, определяющий деятельность добровольческих подразделений на войне в Украине, отмечает ТАСС.



Документ подписали заместитель начальника Генштаба РФ Алексей Ким и директор Российского университета спецназа Адам Дашаев. В церемонии также приняли участие командир отряда “Ахмат” Апты Алаудинов и депутат Госдумы Адам Делимханов.



10 июня министр обороны России Сергей Шойгу подписал приказ, по которому все “добровольческие отряды” будут обязаны подписать контракт с Минобороны до 1 июля.



Глава ЧВК Вагнер Евгений Пригожин заявил, что не намерен подписывать контракт с Минобороны РФ.



“Те приказы и указы, которые формирует Шойгу, они распространяются на сотрудников Министерства обороны и на военнослужащих”, – заявил он.



Пригожин также допустил, что после его отказа Минобороны может перестать поставлять боеприпасы ЧВК.