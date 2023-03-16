



До рассвета: первые акции "дня эскалации сопротивления"

Начался "День эскалации сопротивления": Десятки активистов протеста против правовой революции рано утром (в четверг) разрисовали дорогу, ведущую от Русского подворья в Иерусалиме к Верховному суду, переодевшись в форму муниципальных служащих.



Во время протеста они носили флуоресцентные жилеты жилеты - и даже направляли движение автомобилей. Красная полоса, по словам протестующих, обозначает "связь между независимой судебной системой и свободой самовыражения и творчества".



Акция протеста на дорогах столицы прошла за день до Иерусалимского марафона, который проходит по этому маршруту. После инцидента полиция начала расследование акции и ищет причастных к ней.