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До рассвета: первые акции "дня эскалации сопротивления"
16.03.2023 06:47 Аркадий Бочаровский

До рассвета: первые акции "дня эскалации сопротивления"

Начался "День эскалации сопротивления": Десятки активистов протеста против правовой революции рано утром (в четверг) разрисовали дорогу, ведущую от Русского подворья в Иерусалиме к Верховному суду, переодевшись в форму муниципальных служащих. 

Во время протеста они носили флуоресцентные жилеты жилеты - и даже направляли движение автомобилей. Красная полоса, по словам протестующих, обозначает "связь между независимой судебной системой и свободой самовыражения и творчества". 

Акция протеста на дорогах столицы прошла за день до Иерусалимского марафона, который проходит по этому маршруту. После инцидента полиция начала расследование акции и ищет причастных к ней.

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