



До чего докатились? Осквернена могила Йони Нетаниягу

Эли Бен Шем, председатель организации "Яд Ле Баним", дал интервью сегодня утром утренней программе "Кешет 12" и говорил о растущей обеспокоенности по поводу отсутствия уважения к предстоящим церемониям Дня памяти на фоне протеста против правовой реформы.



Он рассказал, что две недели назад была осквернена могила покойного Йони Нетаниягу, брата премьер-министра.



"Могила Йони, израильского героя, павшего в Энтеббе. До чего мы докатились?" - сказал он.



Он рассказал о многочисленных просьбах, которые поступают от семей погибших, в рамках подготовки к предстоящему Дню памяти: "Каждый день мы получаем десятки запросов в организацию "Яд Ле Баним" от семей, которые просят, чтобы в этом году не было политиков. Между семьями, чьи дети погибли вместе, идут войны, борьба, посты друг против друга. Семьи разрываются на части, это ужасный разрыв".



Он также добавил, что "подобно тому, как президент и начальник штаба приходят к Стене Плача в День поминовения, может быть, необходимо перенять это на горе Герцль и кладбищах. Пусть президент и начальник штаба приходят. Я также беспокоюсь за политиков, за их достоинство".