



ДНР: В Соледаре уничтожено пять бригад ВСУ

Порядка пяти бригад вооруженных сил Украины уничтожено в Соледаре, но в этом количестве не учтены наемники, которых в городе было достаточно много, сообщил советник "врио главы Донецкой народной республики" Ян Гагин.



"Уничтожено порядка пяти бригад", - сказал Гагин в эфире телеканала "Россия 1", отвечая на вопрос о потерях украинских военных в Соледаре.

Он уточнил, что когда подразделение имеет безвозвратными потерями более 70%, оно считается уничтоженным.



"Я думаю, несколько выше сама цифра по потерям, потому что в эти потери не заложены наемники, которых там было достаточно много", - добавил он.

Гагин уточнил, что какое-то количество украинских военнослужащих еще остается в городе.