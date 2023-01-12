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ДНР: В Соледаре уничтожено пять бригад ВСУ
12.01.2023 14:34 Аркадий Бочаровский

ДНР: В Соледаре уничтожено пять бригад ВСУ

Порядка пяти бригад вооруженных сил Украины уничтожено в Соледаре, но в этом количестве не учтены наемники, которых в городе было достаточно много, сообщил советник "врио главы Донецкой народной республики" Ян Гагин.

"Уничтожено порядка пяти бригад", - сказал Гагин в эфире телеканала "Россия 1", отвечая на вопрос о потерях украинских военных в Соледаре.
Он уточнил, что когда подразделение имеет безвозвратными потерями более 70%, оно считается уничтоженным.

"Я думаю, несколько выше сама цифра по потерям, потому что в эти потери не заложены наемники, которых там было достаточно много", - добавил он.
Гагин уточнил, что какое-то количество украинских военнослужащих еще остается в городе.

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