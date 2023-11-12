



Дмитрий Медведев написал, когда в Украине и в Израиле наступит полное счастье

Дмитрий Медведев, комментируя заявление бывшего генерального секретаря Андерса Фога Расмуссена о том, что надо принять Украину в НАТО в рамках невоюющих территорий. Так вот Медведев заявил, что “это неплохо, но можно “идти дальше” и отказаться признать Киев и Одессу украинскими городами, а в альянс в итоге вступит только Львовская область”.



В частности, Медведев призвал “идти дальше” и признать, что “Одесса, Николаев, Киев и практически все остальное – никакая не Украина”. После этого остается всего три шага “до признания очевидного”, Президент Владимир Зеленский, по его словам “не президент, а узурпатор”, украинский язык – “не язык, а суржик”, а сама республика – “не страна, а искусственно собранные территории”.



“А что же тогда принимать в НАТО, спросите вы. Ну, можно принять город Лемберг с окрестностями (пока еще Львовскую область), если там очень будут настаивать”, – написал Медведев.



Потом что-то случилось и Медведев решил написать про Израиль.



“Затем можно расширить критерии членства в альянсе и пригласить туда Израиль вместе с Палестиной, “превратив вечных врагов в союзников”, а также Афганистан. Вот тогда-то на Ближнем Востоке воцарится просвещенная демократия на англосаксонский манер. И наступит полное счастье”.



