



Д.Медведев: Вопрос о существовании России будет решен не на украинском фронте

Бывший президент РФ Д.Медведев опубликовал статью в газете Известия, в которой излагает свои взгляды на происходящее.



Медведев предупреждает, что “мир будет похоронен под обломками России”. Он пишет:



Умирает большая страна — начинается война. Рано или поздно. Слишком сильны накопившиеся внутренние противоречия и обиды. Возникают дремучий национализм, примитивная зависть и жадность. И, конечно, сильнейшим катализатором войны после гибели империи всегда выступают страны вокруг нее, желающие дальнейшего раздела рухнувшей державы. В нашем случае им стала отмороженная и циничная позиция западного мира. Вконец оборзевшей от своей безнаказанности англосаксонской цивилизации, которая просто свихнулась на почве идей исключительности и выдуманного мессианства.



У западного мира это вызвало бешеную, бессильную истерику, которая длится до сих пор. Их конвульсии подпитываются пещерной русофобией и желанием создать новоявленного Франкенштейна в лице Украины — особую «анти-Россию», о которой написал президент нашей страны. Что тут еще сказать? Только одно: мудрые предшественники нынешних безмозглых западных политиканов говорили так: Deus quos vult perdere dementat prius — кого Бог хочет наказать, того сначала лишает разума. Именно эта безумная истерика, навязчивое желание растерзать нашу страну и привели в конечном счете к специальной военной операции.



История демонстрирует и другое: любая рухнувшая империя хоронит под своими обломками полмира, а то и больше. Этого, похоже, не хотят уразуметь те, кто сначала разваливал СССР, а сейчас пытается уничтожить Российскую Федерацию. У них сохраняются бредовые иллюзии, что, отправив на тот свет без единого выстрела Советский Союз, они смогут без существенных проблем для себя похоронить и нынешнюю Россию, бросая в топку жизни тысяч людей, вовлеченных в конфликт. Это крайне опасные заблуждения. Как с СССР не получится. Если всерьез встанет вопрос о существовании самой России, он будет решен отнюдь не на украинском фронте. А вместе с вопросом дальнейшего существования всей человеческой цивилизации. И здесь не должно быть никаких двусмысленностей. Мир без России нам не нужен.



Конечно, можно и дальше накачивать оружием неофашистский киевский режим и препятствовать любой возможности возродить переговоры. Наши враги занимаются именно этим, не желая понять, что их цели заведомо ведут к тотальному фиаско. Проигрышу для всех. Краху. Апокалипсису. Когда о прежней жизни придется забыть на века, пока не перестанут исходить радиацией дымные завалы.



Россия такого не допустит. И мы не одиноки в этом стремлении. Западные страны с сателлитами — лишь 15% населения планеты. Нас гораздо больше, и мы много сильнее. Спокойная мощь нашей большой страны и авторитет ее партнеров — залог сохранения будущего для всего нашего мира.







