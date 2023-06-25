



Для охраны ветряных турбин на Голанах создают новое подразделение полиции

Для работ по строительству ветряных турбин на Голанских высотах, а также для реализации других инфраструктурных проектов будет выделено новое полицейское подразделение, сообщает портал ynet.



На создание подразделения, в состав которого входят 60 полицейских, полицейские автомобили и спецсредства, было выделено 28 миллионов шекелей.



После нескольких дней столкновений в Галилее и на Голанах и на фоне угроз со стороны друзов, что продолжение работ по возведению ветряных турбин приведет к эскалации, премьер-министр Биньямин Нетаниягу решил, что пока на Голанах работы проводиться не будут.



Однако проект, принятый государством - с инвестициями в сотни миллионов компанией "Energycs", - который прошел все юридические и нормативные согласования, и его уже невозможно отменить.



В течение нескольких месяцев прошлого года тогдашний генеральный директор министерства внутренней безопасности Томер Лотан и глава отдела планирования, генерал полиции в отставке Дани Карибу, работали над созданием нового подразделения полиции.



"Тревожные данные о друзах поступали годами", - объяснил Лотан порталу Ynet и газете "Едиот Ахронот". "Когда мы поняли, что полиции придется заниматься этим сложным делом и обеспечивать возможность его реализации, в течение нескольких месяцев мы работали над тем, чтобы добиться выделения соответствующих ресурсов".