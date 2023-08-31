



"Для обсуждающих, жив ли я": Новое видео с Пригожиным из Африки

Telegram-канал «Grey Zone» опубликовал новое видео с Евгением Пригожиным, которого власти РФ признали погибшим в "авиакатастрофе" 23 августа.



На новом видео без указания, когда именно оно было снято, Пригожин сообщает, что съемка ведется в выходные во второй половине августа, с ним все в порядке и он жив-здоров.



Пригожин говорит: "Для обсуждающих жив я или нет, как у меня дела… Сейчас выходные, вторая половина августа 2023 года. Нахожусь в Африке. Поэтому любители обсуждения моей ликвидации, интимной жизни, заработков или еще чего-нибудь… Собственно говоря, все в порядке"