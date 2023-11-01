



Для Медведева в Италии построили еще одну яхту, стоимостью более 400 млн рублей

29-метровая яхта GV была построена в 2023 году в Италии после чего ее перегнали аж в Тверскую область - ее владельцем считают заместителя председателя совбеза РФ Дмитрия Медведева



Летом 2023 года 29-метровая яхта GV, построенная на итальянской верфи Monte Carlo Yachts, вошла в российские воды. В таможенном оформлении ее стоимость оценили в 421,5 млн рублей. Отправитель GV был скрыт за неизвестным офшором с Сейшельских островов, однако ее конечным владельцем может быть экс-президент РФ Дмитрий Медведев.



Как выяснили журналисты, яхта прошла через Черное и Азовское моря, реки Дон и Волга до элитного поселка Екатериновка в Тверской области, где простояла несколько дней, а затем начала курсировать по Волге.



Чтобы подтвердить, что конечным владельцем яхты может быть Дмитрий Медведев, корреспондент "Верстки" связался с Наумовым под видом инспектора и спросил: "У судна стоит пометка "специальный режим" для Дмитрия Анатольевича, чтобы избежать дополнительных проверок. Это все актуально остается?", на что получил утвердительный ответ.

