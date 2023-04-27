



Для “Марша миллионов”, выступающего за судебную реформу, собрано 6 млн шекелей

Израильские правые полны решимости доказать, что “большинство нации поддерживает судебную реформу”, с помощью митинга “Марш миллионов”, назначенного на вечер четверга возле Кнессета в Иерусалиме.



По словам организаторов, для акции протеста было собрано 6 миллионов шекелей, из них 1 миллион шекелей за счет краудфандинга, а остальная часть – за счет крупных доноров и коалиционных партий. Известно, что ”Религиозный сионизм” внес 1,2 миллиона шекелей, а партия “Ликуд” – 600 тысяч шекелей.

По словам организаторов, для перевозки людей со всей страны будет предоставлена ​​тысяча автобусов.



Двадцать девять сионистских НПО подписались в качестве спонсоров мероприятия. Одним из них является Центр Либа, организация, основанная в 2013 году для укрепления еврейского государства. Орен Хениг, его исполнительный директор, считает, что “на карту поставлено больше, чем судебная реформа”.



Планируется, что на мероприятии выступят министр юстиции Ярив Левин и министр энергетики и инфраструктуры Исраэль Кац от партии “Ликуд”, а также министр финансов Бецалель Смотрич от партии “Религиозный сионизм”. Ожидается, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу воздержится от участия в митинге.



Организаторы обещают, что мероприятие станет “крупнейшей демонстрацией в истории Израиля”.