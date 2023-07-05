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Для харедим построят город на 80 тысяч человек
05.07.2023 16:00 Алина Груднева

Для харедим построят город на 80 тысяч человек

В Бней-Шимон (Негев) планируют построить новый город для харедим.

Об этом сообщает интернет-издание "Аруц Шева".

Уточняется, что новый город получит название "Тила". Ожидается, что население в нем составит около 80 тысяч жителей. В городе будет 15 тысяч единиц жилья.

Возведение Тилы получило одобрение Национального совета по строительству и планированию. Министр внутренних дел Моше Арбель от ШАС приветствовал это решение.

"Объявление о строительстве нового города является большой заслугой и особым благословением для граждан Израиля", - сказал он.

В свою очередь, министр жилищного строительства Ицхак Голднопф от религиозной партии "Яхадут-ха-Тора" сказал, что рад и хватил продвижение соответствующей инициативы в Негеве, которую продвигал бывший министр внутренних дел Арье Дери.

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