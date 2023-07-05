



Для чего Россия нагнетает ситуацию с Запорожской АЭС

Россия нагнетает ситуацию с Запорожской АЭС и может совершить теракт на ее территории, чтобы переломить ход войны в свою пользу. Об этом сообщает замминистра обороны Анна Маляр.



Она отметила, что страна-террорист способна на какие-либо, даже тотально безрассудные поступки, которые потом попытается выдать за чужие.



Поэтому для минимизации потенциально возможных негативных последствий в четырех украинских регионах - Днепропетровской, Запорожской, Херсонской и Николаевской областях - уже несколько дней продолжаются учения экстренных служб по преодолению последствий возможного теракта на ЗАЭС.



Маляр подчеркнула, что Россия нагнетает ситуацию с ЗАЭС и может прибегнуть к террористическим действиям на ее территории для того, чтобы переломить ход войны в свою пользу.



"Оба сценария - как запугивание террористическими действиями, так и их непосредственное совершение - для РФ являются инструментом достижения военных целей", - добавила заместитель министра обороны.



На данный момент украинцам следует сохранять спокойствие, доверять исключительно официальным источникам информации и придерживаться их рекомендаций.



Накануне информационное пространство заполнили сообщения о вероятности террористического акта россиян на Запорожской АЭС. При этом Россия обвинила Украину якобы в планах "ударить по Запорожской АЭС с помощью дронов и ракет".



После этого Зеленский заявил, что РФ является единственным источником опасности для ЗАЭС. Он отметил, что мир не может быть в стороне, потому что радиация никого не оставляет в стороне.