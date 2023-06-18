



Дистель Атабриан - Гиле Гамлиэль на заседании правительства: дебилка!



На заседании кабинета министров между министром разведки Гилой Гамалиэль и министром информации Галит Дистель Атабриан произошла острая конфронтация.



Конфронтация началась после того, как Гамалиэль возразил против того, что правительственные министерства обязаны финансировать из своих бюджетов закон об электронных наручниках министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира.



Министр разведки заявила, что "коалиционные соглашения загружают Ликуд", а Дистель Атабриан сказала ей в ответ: "Что вы вмешиваетесь? Молчите". После этого Гамалиэль сказала ей: "Извините, не вмешивайтесь вообще", а министр информации парировала: "Не связывайся со мной, дебилка. Ты никому в "Ликуде" не нравишься".