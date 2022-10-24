



Директора Russia Today назвали врагом России и требуют отдать под суд

Власти РФ решили показательно наказать директора российского вещания RT Антона Красновского, говорившего в эфире о том, что «нужно топить и жечь» украинских детей.



Депутат Госдумы от ЕР Дмитрий Савельев назвал Красовского врагом России и призвал отдать его под суд:



«Человек, совершивший подобное, по своей разрушительности мало с чем сравнимое действие, должен быть немедленно задержан и в кратчайшие сроки осужден по максимальной строгости закона. Человек, произнесший такие слова, как "топить детей", «забивать в хату и сжечь», на мой взгляд, предал всех нас, предал Родину, народ, сражающийся за право на жизнь для российского и украинского народов, а по большому счету - за право на свободную жизнь для всей нашей цивилизации. Он преподнес в дар врагу не просто какое-то информационное оружие, он подарил ему настоящую информационную ядерную бомбу. И такое нужно карать немедленно и предельно».



Самому Красовскому тоже стало не по себе: «Ну бывает так: сидишь в эфире, тебя несет. И ты не можешь остановиться. Я прошу прощения у всех, кто обалдел от этого. Прошу прощения у Маргариты, у всех, для кого это показалось диким, немыслимым и непреодолимым».



Глава СК Александр Бастрыкин потребовал проверить Красовского на предмет совершения преступления в виде слов о необходимости топить и сжигать украинских детей: «…поручено представить доклад по ситуации, возникшей в эфире телевизионного канала. В социальной сети один из пользователей обратился к главе СК России с просьбой проверить высказывания журналиста Антона Красовского. Журналист в эфире сделал ряд резких заявлений».



