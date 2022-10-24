Директор Russia Today требует топить и сжигать украинских детей
Директор по вещанию русскоязычной версии канала Антон Красовский в разговоре с писателем Сергеем Лукьяненко предложил топить украинских детей, которые считают, что территория Украины оккупирована Россией.
«А прямо топить таких надо было в Тысыне, там, где плыне кача. Прямо топить этих детей, топить… Вот сказал, что москали оккупировали, и сразу бросаешь в реку с буйным течением», — предложил ведущий.
Писатель на это ответил, что для этой цели «традиционно использовали розги».
Красовский, в свою очередь, предложил забивать детей в «смерекову хату» в Карпатах и сжигать.
Он также заявил, что Украины «вообще не должно существовать».
Лукьяненко возразил, что Украина должна существовать, потому что там «останется большое количество людей, с которыми не хотелось бы жить в одном государстве».
«Ну расстреляем», — ответил ведущий.
В ходе разговора он также выразил мнение, что украинские женщины «гробовые бы еще все потратили на то, чтобы их насиловали русские солдаты».