



Директор Russia Today требует топить и сжигать украинских детей

Директор по вещанию русскоязычной версии канала Антон Красовский в разговоре с писателем Сергеем Лукьяненко предложил топить украинских детей, которые считают, что территория Украины оккупирована Россией.



«А прямо топить таких надо было в Тысыне, там, где плыне кача. Прямо топить этих детей, топить… Вот сказал, что москали оккупировали, и сразу бросаешь в реку с буйным течением», — предложил ведущий.



Писатель на это ответил, что для этой цели «традиционно использовали розги».



Красовский, в свою очередь, предложил забивать детей в «смерекову хату» в Карпатах и сжигать.



Meanwhile on Russia's state-funded RT, director of broadcasting Anton Krasovsky suggests drowning or burning Ukrainian children, makes hideous comments about the rapes by Russian soldiers in Ukraine, says Ukraine should not exist and Ukrainians who resist Russia should be shot. pic.twitter.com/BGIaBNok4v — Julia Davis (@JuliaDavisNews) October 23, 2022

Он также заявил, что Украины «вообще не должно существовать».Лукьяненко возразил, что Украина должна существовать, потому что там «останется большое количество людей, с которыми не хотелось бы жить в одном государстве».«Ну расстреляем», — ответил ведущий.В ходе разговора он также выразил мнение, что украинские женщины «гробовые бы еще все потратили на то, чтобы их насиловали русские солдаты».