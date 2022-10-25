



Директор Russia Today - "политтехнолог Собчак, работает на Украину"

Советник Путина и директор “Института политических исследований” Сергей Марков заявил, что уволенный после скандала с заявлениями о том, что нужно”топить украинских детей” директор Russia Today Антон Красовский является “агентом Украины”.



Марков заявил: "Антон Красовский, бывший главный политехнолог Собчак, высказал по государственному российскому телеканалу ужасные кровавые геноцидные идеи против детей Украины в то время, когда США и Киеву очень нужны аргументы, чтобы все поверили, что Россия готова применить ядерное оружие против Украины. Очевидно, что Красовский сделал это по заданию спецслужб Украины или США. Уверен, что через какое-то время Красовский окажется где-то на Западе или на Украине и под защитой спецслужб. Это геноцидное высказывание Красовский сказал по заданию властей Украины. Они сейчас развернули широкую кампанию с опорой на слова Красовского".

