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Директор Росгвардии во время мятежа Пригожина сдал заначку жене
27.06.2023 18:22 Ирина Демьянова

Директор Росгвардии во время мятежа Пригожина сдал заначку жене

Директор Росгвардии Виктор Золотов рассказал, что 24 июня во время вооруженного мятежа находился с семьей и отдал заначку жене, пишут российские СМИ.

По его словам, стало понятно, что весь личный состав должен был стоять насмерть.

“Более того, скажу, что ребята сдали все заначки своим женам, о чем потом жалели“, — сказал Золотов.

У него спросили, отдал ли он сам заначку своей супруге. На этот вопрос он ответил утвердительно.

“Слушайте, у меня и мои дети, и мой внук готовились. Они были вместе со мной рядом“, — сказал он.

Также Золотов заявил, что личный состав Росгвардии грамотно работал во время попытки вооруженного мятежа в России.
 

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