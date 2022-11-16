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Директор ЦРУ Бернс прибыл в Киев для разговора с Зеленским
16.11.2022 10:02 Раиса Вовк

Директор ЦРУ Бернс прибыл в Киев для разговора с Зеленским

Директор ЦРУ Уильям Бернс прибыл в Киев во вторник, 15 ноября  и встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским.

В Киеве Бернс "укрепил расположение США к оказанию поддержки Украине в ее борьбе против российской агрессии", пишет Washington Post. 

Источник в администрации США рассказал, что во время ракетных обстрелов Киева Бернс находился в помещении американского посольства.

Однако вчерашний ракетный удар по Украине с визитом Бернса никто не связывает.

А вот CNN со ссылкой на официального представителя США сообщила, что директор ЦРУ Уильям Бернс в ближайшее время встретится с президентом Владимиром Зеленским и с представителями украинской разведки в Киеве.

Бернс по версии этого издания прибыл в столицу Украины еще во вторник.

Накануне уже второго за этот месяц визита в Киев директор ЦРУ встретился с главой российской разведки Сергеем Нарышкиным в Анкаре. В Кремле заявили, что переговоры являлись инициативой американской стороны. Белый дом заявил, что Бернс не вел переговоры об окончании войны в Украине.

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