



Директор ЦРУ Бернс прибыл в Киев для разговора с Зеленским

Директор ЦРУ Уильям Бернс прибыл в Киев во вторник, 15 ноября и встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским.



В Киеве Бернс "укрепил расположение США к оказанию поддержки Украине в ее борьбе против российской агрессии", пишет Washington Post.



Источник в администрации США рассказал, что во время ракетных обстрелов Киева Бернс находился в помещении американского посольства.



Однако вчерашний ракетный удар по Украине с визитом Бернса никто не связывает.



А вот CNN со ссылкой на официального представителя США сообщила, что директор ЦРУ Уильям Бернс в ближайшее время встретится с президентом Владимиром Зеленским и с представителями украинской разведки в Киеве.



Бернс по версии этого издания прибыл в столицу Украины еще во вторник.



Накануне уже второго за этот месяц визита в Киев директор ЦРУ встретился с главой российской разведки Сергеем Нарышкиным в Анкаре. В Кремле заявили, что переговоры являлись инициативой американской стороны. Белый дом заявил, что Бернс не вел переговоры об окончании войны в Украине.