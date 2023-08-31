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Дипскандал: посол Бельгии вызван "на ковер" из-за слов министра об Израиле
31.08.2023 17:32 Алина Груднева

Дипскандал: посол Бельгии вызван "на ковер" из-за слов министра об Израиле

Министр по развитию международного сотрудничества Бельгии Каролин Женне вызвала дипломатический скандал своими словами об Израиле.

Она обвинила Еврейское Государство в "стирании с лица земли" целых палестинских деревень.

В связи с этим бельгийский посол в Израиле Жан-Люк Будсон вызван в министерство иностранных дел для вручения ему ноты протеста.

В свою очередь, посол Израиля Идит Розенцвейг-Абу направила письмо протеста министерству иностранных дел Бельгии и самой Женне, назвав ее комментарии клеветническими и дискредитирующими Еврейское Государство.

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