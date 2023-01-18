



Дипломаты ЕС посетили Храмовую гору

Дипломаты Европейского союза, которые посетили комплекс мечети Аль-Акса на Храмовой горе в среду, выразили поддержку иорданской опеке над святыней.



Об этом заявил Аззам аль-Хатиб, генеральный директор контролируемого Иорданией департамента вакф в Иерусалиме, сообщает Jerusalem Post.



По его словам, европейская делегация прибыла на сайт с двумя посланиями.



"В первом послании выражалась поддержка опеки Его Величества над исламскими и христианскими святынями в Иерусалиме, особенно над мечетью Аль-Акса. Во втором послании выражена поддержка Департамента вакф, который осуществляет опеку Его Величества над исламскими объектами, особенно над мечетью Аль-Акса", - заявил аль-Хатиб.



