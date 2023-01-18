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Дипломаты ЕС посетили Храмовую гору
18.01.2023 20:45 Ольга Белозерова

Дипломаты ЕС посетили Храмовую гору

Дипломаты Европейского союза, которые посетили комплекс мечети Аль-Акса на Храмовой горе в среду, выразили поддержку иорданской опеке над святыней.

Об этом заявил Аззам аль-Хатиб, генеральный директор контролируемого Иорданией департамента вакф в Иерусалиме, сообщает Jerusalem Post.

По его словам, европейская делегация прибыла на сайт с двумя посланиями.

"В первом послании выражалась поддержка опеки Его Величества над исламскими и христианскими святынями в Иерусалиме, особенно над мечетью Аль-Акса. Во втором послании выражена поддержка Департамента вакф, который осуществляет опеку Его Величества над исламскими объектами, особенно над мечетью Аль-Акса", - заявил аль-Хатиб.

 

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