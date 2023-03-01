



Дипломаты ЕС: мы удивлены отсутствием контроля Нетаниягу над коалицией

Европейские дипломаты удивлены неспособностью премьер-министра Биньямина Нетаниягу обуздать своих партнеров по коалиции. Об этом во вторник The Times of Israel заявили официальные лица из нескольких стран.



“Раньше мы думали, что Нетаниягу на заднем плане дергает за рычаги. Но мы не видим контроля за кулисами, который, по его словам, у него есть“, — сказал один из представителей Евросоюза. При этом подчеркнул наличие власти в правительстве у министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира и министра финансов Бецалеля Смотрича.



“Возможно, мы не вполне оценили контроль и влияние Бена Гвира и Смотрича на него“, — сказал чиновник.



Комментарии европейских дипломатов прозвучали после резкого роста насилия в Иудее и Самарии.



“Нетаниягу, который построил всю свою кампанию на восстановлении безопасности, теперь становится свидетелем того, как ситуация с безопасностью выходит из-под его контроля“, — сказал еще один европейский чиновник.



“Есть ощущение, что более экстремистски настроенные члены коалиции вызвали определенное чувство неприкосновенности в наиболее радикальных сообществах поселенцев“, — подчеркнул дипломат.



Но не все европейские дипломаты разделяют чувство тревоги по этому поводу.



“Мы уверены, что премьер-министр может лично справиться с ситуацией. Я не чувствую, что текущая ситуация выходит за рамки среднего уровня напряженности ”, — сказал еще один чиновник. Он добавил, что дипломаты ЕС склонны преувеличивать из-за политической предвзятости в отношении Нетаниягу.



Дипломаты указали, что они не намерены активно взаимодействовать с Бен-Гвиром или Смотричем. Вместо этого они надеются поговорить с Галантом, Ханегби, представителями министерства иностранных дел и ЦАХАЛа.



“Все они рациональные и ответственные люди“, — пояснил один из чиновников.



В связи с ростом насилия послы ЕС в Израиле встречаются в среду в Рамат-Гане. По словам одного из дипломатов, на встрече не ожидается каких-либо серьезных заявлений, но ЕС будет продолжать говорить о необходимости привлечения к ответственности тех, кто совершает насилие. В то же время, европейские официальные лица признали ограниченность своего влияния на местные события.



