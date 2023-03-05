



Дипломатия не работает: переговоры по Запорожской АЭС зашли в тупик

Дипломатические шаги по возвращению Запорожской атомной электростанции под контроль Украины пока не принесли успеха. Об этом сообщается на правительственном портале.



"На данный момент ситуация зашла в тупик. Наша позиция, которую мы озвучиваем на всех международных площадках, сводится к тому, что любые переговоры по ЗАЭС должны базироваться: во-первых - на демилитаризации станции, во-вторых - выходе из ЗАЭС работников "Росатома". В-третьих, украинский персонал должен получить возможность спокойно, без давления управлять ядерным объектом", - сказал министр энергетики Герман Галущенко.



При этом в ответ на это Украина получили никчемный указ российского диктатора Владимира Путина о том, что Запорожская АЭС - это якобы "федеральная" собственность с регистрацией соответствующей компании в Москве с названием "Запорожская станция".



Галущенко также отметил, что Украина получает от миссии МАГАТЭ, которая работает на станции, тревожные сигналы. Так, россияне крайне непрофессионально ведут себя на станции.



"Миссия МАГАТЭ подтверждает, что россияне эксплуатируют станцию в таком режиме, что состояние оборудования и оборудования на ЗАЭС значительно ухудшается. Есть ощущение, что одна из целей захватчиков: после деоккупации оставить нам ее в нерабочем состоянии", - сказал министр.



Напомним, Галущенко отмечал, что Украина была в шаге от катастрофы, как на Фукусиме из-за захвата россиянами Запорожской АЭС.

