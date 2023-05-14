



Дипломатический успех: Широкая международная поддержка операции в Газе

МИД удовлетворен дипломатическим аспектом операции “Щит и стрела” против палестинской террористической организации “Исламский джихад” в Газе.

Источники в министерстве заявили, что “во время операции ответы, пришедшие по дипломатическим каналам, а также по общественным каналам, широко поддерживали право Израиля на защиту своих граждан”.



Министр иностранных дел Эли Коэн был в прямом контакте со многими своими коллегами и информировал их о развитии событий, что подтвердилось во многих дипломатических заявлениях. Легитимность Израиля не только не пострадала и сохранялась на протяжении всей операции, но даже улучшилась”.

Министр Коэн заявил, что “широкая поддержка, которую Израиль получил от международного сообщества, является результатом напряженной и профессиональной дипломатической работы сотрудников министерства иностранных дел в Израиле и во всем мире”.



Министр Коэн считает, что операция прошла со значительным успехом.



“Мы показали, что могут быть внутренние разногласия, но когда дело доходит до национальной безопасности, мы едины. Израиль может добраться до кого угодно и где угодно, и мы это доказали”, – сказал министр.