



"Диктатура доведет до Холокоста": наказание капитану El Al



Компания El Al объявила о наказании капитану рейса, который в День Памяти Холокоста выступил с политическим заявлением перед пассажирами, сказав: “Диктатура доведет до Холокоста”.



Пилот не будет назначаться на рейсы до конца мая - что также повлияет на его зарплату.



Кроме того, пилот не будет назначен на должность капитана рейса до конца июня, но сможет вернуться к полетам.



Кроме того, ему вынесен выговор с занесением в личное дело.



Пилоту дали понять, что за любой совершенный им дисциплинарный проступок, противоречащий установкам компании, он будет немедленно вызван на слушание и уволен.