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"Диктатура доведет до Холокоста": наказание капитану El Al
14.05.2023 17:43 Аркадий Бочаровский

"Диктатура доведет до Холокоста": наказание капитану El Al


Компания El Al объявила о наказании капитану рейса, который в День Памяти Холокоста выступил с политическим заявлением перед пассажирами, сказав: “Диктатура доведет до Холокоста”.

Пилот не будет назначаться на рейсы до конца мая - что также повлияет на его зарплату.

Кроме того, пилот не будет назначен на должность капитана рейса до конца июня, но сможет вернуться к полетам.

Кроме того, ему вынесен выговор с занесением  в личное дело.

Пилоту дали понять, что за любой совершенный им дисциплинарный проступок, противоречащий установкам компании, он будет немедленно вызван на слушание и уволен.

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