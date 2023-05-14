"Диктатура доведет до Холокоста": наказание капитану El Al
Компания El Al объявила о наказании капитану рейса, который в День Памяти Холокоста выступил с политическим заявлением перед пассажирами, сказав: “Диктатура доведет до Холокоста”.
Пилот не будет назначаться на рейсы до конца мая - что также повлияет на его зарплату.
Кроме того, пилот не будет назначен на должность капитана рейса до конца июня, но сможет вернуться к полетам.
Кроме того, ему вынесен выговор с занесением в личное дело.
Пилоту дали понять, что за любой совершенный им дисциплинарный проступок, противоречащий установкам компании, он будет немедленно вызван на слушание и уволен.