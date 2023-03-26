



Дихтер: Реформа судебной системы необходима, я - с Нетаниягу и Левиным



Министр сельского хозяйства Ави Дихтер заявил: "Дорогие друзья, безопасность государства и единство народа всегда у меня перед глазами. Мне хорошо известны опасения общественности, но, во избежание сомнений, я по-прежнему стою на своем: реформа судебной системы необходима, и она будет проведена.



Я голосовал за закон на заседании фракции вместе со своими друзьями, и так же я буду голосовать в Кнессете. Я координирую работу по этому вопросу с премьер-министром Биньямином Нетаниягу и министром юстиции Яривом Левиным. Мои друзья в Ликуде прекрасно знают, что я не подам руки свержению правительства Ликуда".