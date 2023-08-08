



Дихтер прокомментировал обвинения США в терроризме

Израильский чиновник во вторник отмахнулся от редкого использования США термина “террористическая атака” для осуждения убийства палестинца в Иудее и Самарии. По данным Reuters, двое еврейских поселенцев, задержанных в качестве подозреваемых, просили суд освободить их из-под стражи в полиции.



Израильская полиция арестовала двух поселенцев в связи с убийством в пятницу 19-летнего палестинца недалеко от деревни Бурка, что, по словам их адвокатов, было самообороной, когда один из них выстрелил в гораздо большую группу метателей камней.



“Мы решительно осуждаем вчерашнее террористическое нападение со стороны израильских экстремистских поселенцев”, — заявило в субботу Ближневосточное бюро Госдепартамента США, впервые употребив этот термин в контексте насилия со стороны поселенцев.



“Я бы не советовал рассматривать американское определение как точное и профессиональное. В конце концов, они опираются не на разведданные, а на сообщения СМИ“, — сказал министр сельского хозяйства Ави Дихтер.



“В сообщениях CМИ выливается все — правильные вещи, неправильные, тенденциозные и другие вещи. В конце концов, для нас важно то, что там произошло”, — сказал он израильскому Army Radio.



