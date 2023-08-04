



Дихтер признал, что ему предложили возглавить министерство обороны

Министр сельского хозяйства Ави Дихтер впервые признал в интервью, которое транслировалось в четверг на 12 канале, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу предлагал ему стать министром обороны.



Предложение поступило в ту ночь, когда Нетаниягу уволил министра обороны Йоава Галанта в ответ на его публичный призыв приостановить законодательный процесс судебной реформы, чтобы можно было провести переговоры.



Ряд официальных лиц “Ликуда” попытались договориться о компромиссе между Нетаниягу и Галлантом, и министр обороны в конечном итоге не был отправлен в отставку .



“Чтобы стать министром обороны, мне нужно было сказать только одно слово — “да”, — сказал Дихтер в интервью. - Я был другом Галанта много-много лет, мы знаем друг друга со времен его службы в армии. Поскольку я не сказал “да”, я не министр обороны”.



Дихтера спросили, оказался бы, по его мнению, Галант вне политики, если бы Дихтер согласился быть назначенным на его место, и ответил: “Я сказал вам самым ясным образом. Это было единственное слово, которое отделяло меня от должности Министр обороны”.



