



Дихтер: Израиль застигнут врасплох союзами с Ираном

Министр сельского хозяйства Ави Дихтер говорит, что Израиль был застигнут врасплох недавними действиями Ирана.



“Я признаю, что мы все были удивлены новыми союзами Ирана”, - говорит Дихтер, бывший глава службы безопасности ШАБАК и член партии ”Ликуд” премьер-министра Нетаниягу.



Дихтер ссылается на ”союз Ирана с Китаем, соглашения с Саудовской Аравией, и ожидаемые соглашения со странами Персидского залива”.



”Это новая история”, — сказал он в новостях 12 каналу.



Дихтер также говорит, что если бы на этой неделе на Храмовой горе были жертвы, ”мы были бы в совершенно другой ситуации”.



Дихтер говорит, что на следующей неделе будет трудно обеспечить евреям спокойствие у Стены плача. Стена является самым святым местом для евреев, где им разрешено открыто молиться, и является частью Храмовой горы, расположенной под эспланадой, на которой находится Аль-Акса.



На следующей неделе состоится церемония священнического благословения, во время которой тысячи людей молятся у Стены плача. Церемония проводится два раза в год, в том числе во время праздника Песах на этой неделе.



Дихтер также говорит, что по-прежнему считает Йоава Галанта министром обороны, и что Нетаниягу никогда не предлагал ему эту должность.



Дихтер говорит, что пытался стать посредником между Нетаниягу и Галантом.



На вопрос, что произойдет, если Галант будет отстранен от должности, Дихтер отвечает: ”Мы будем говорить, потому что Израиль не может остаться без министра обороны”.







