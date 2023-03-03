



Девятая неделя протестов: Израиль готовится к массовым демонстрациям

В субботу, 4 марта, по всей стране состоятся массовые акции протеста против правовой реформы, которые длятся уже девятую неделю подряд.



Основная демонстрация, традиционно, состоится на улице Каплан в Тель-Авиве.



По данным Walla, на мероприятии выступят бывший министр Лимор Ливнат и профессор

Юваль Ной Харари. Марш в Тель-Авиве стартует, как ожидается, в 18:00 от площади Дизенгоф к улице Каплан.



В связи с маршем будут перекрыты основные улицы, ведущие в направлении Каплан. За порядком будут следить сотни полицейских.



Уточняется, что протесты на этой неделе пройдут в 95 различных центрах, в том числе, впервые - в Бат-Ям. Также массовые акции состоятся в Ашдоде, Хайфе, Беэр-Шеве, Нетании, Кфар-Саба, Герцлии, Бейт-Шемеше и Иерусалиме.



"Израиль не станет диктатурой благодаря сотням тысяч, которые неделю за неделей выходят, чтобы бороться за государство и ценности Декларации независимости. Перед лицом подстрекательства и лжи со стороны семьи Нетаниягу вся нация будет решительно бороться за общую основу для всех нас, ценности Декларации независимости и израильской демократии", - говорят организаторы.

