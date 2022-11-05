



Девять стран-членов ЕС планируют расширить санкции против Ирана

Девять стран-членов ЕС планируют расширить санкции против Ирана, включив в них лиц и организации, причастные к насилию против протестующих в Исламской Республике, сообщил журнал Der Spiegel, не раскрывая своих источников.



В среду в Брюсселе был представлен пакет, содержащий 31 предложение, нацеленное на отдельных лиц и учреждения в сфере безопасности, а также на компании, ответственные за подавление в Иране, сообщает журнал.



Меры включают замораживание активов и запрет на въезд, сообщил журнал, добавив, что пакет имеет хорошие шансы быть одобренным министрами иностранных дел ЕС на их следующей встрече 14 ноября.