



Девушку-бойца МАГАВа приговорили к 8 месяцам за нападение на палестинку



Мировой суд Иерусалима приговорил к 8 месяцам тюремного заключения условно бойца МАГАВа Ориан Бен Халиф,. В прошлом месяце ее признали виновной в нападении Хали Салим и причинении ей телесных повреждений во время оперативной деятельности у Львиных ворот в Старом городе Иерусалима. Она возместила потерпевшей 2 000 шекелей.



Согласно приговору, подсудимая была признана виновной в том, что несколько раз толкнула заявителя, попросившего пройти, что вызвало реакцию членов семьи заявителя и привело к нарушению порядка - во время которого заявительница была арестована и помещена в полицейский пункт.



В нем также говорится, что в полицейском участке Бен Халифа толкнула заявительницу, схватила за область шеи, трясла ее тело и несколько раз кричал на заявительницу, чтобы она "заткнулась", "без какого-либо оправдания применения силы на этом этапе и невзирая на рыдания и сконфуженность истицы".





“Помимо физического насилия, которые могли быть вызваны этими действиями, потерпевшая была унижена криками и презрением", - заявила судья Джойя Скиф-Шапира на слушаниях по вынесению приговора. Она также подчеркнула, что у потерпевшей - “травма шеи”, и подчеркнула, что “полицейские должны являться примером".

Семья Ориан заявила, что обжалует приговор и потребует отменить запись о совершении уголовного преступления.

