



Дэвид Гилмор и Полли Самсон из Pink Floyd назвали Роджера Уотерса антисемитом

Дэвид Гилмор и Полли Самсон из Pink Floyd назвали Роджера Уотерса антисемитом

Разногласия между участниками культовой группы Pink Floyd становяться все более публичными. Если ранее, сложные отношения между Дэвидом Гилмором и Роджером Уотерсом были связаны с эго и деловыми вопросами, то в последние годы стали более личнымы и вынесены на всеобщее обозрение.

Гилмор вместе с давним автором текстов группы Полли Самсон напали на Уотерса в социальных сетях за его предполагаемые симпатии к фашистам и заявили об антисемитизме. Твит Самсон привлек внимание фанатов группы во всем мире.



"К сожалению, Роджер Уотерс, вы антисемит до мозга костей. Также апологет Путина и лживый, вороватый, лицемерный, уклоняющийся от уплаты налогов, женоненавистник, больной завистью, страдающий манией величия. Хватит твоих глупостей", - написала Полли Самсон в Твиттере, раскритиковав политические и личные предрассудки Уотерса.



В ответ на твит Самсона Гилмор написал: "Каждое слово доказуемо верно".



Поклонники Pink Floyd хорошо знают, что Гилмор и Уотерс довольно давно враждуют, и похоже, что это очередное дополнение к их конфликту. Хотя остается неясным, что именно вызвало этот недавний ответ, некоторые указали, что это может быть связано с последним интервью Уотерса для Berliner Zeitung, где он еще раз рассказал о своих взглядах на Израиль.



В частности, когда его спросили, потерял ли он друзей из-за своих взглядов, Уотерс сказал: «Интересно, почему вы об этом спрашиваете. Точно не знаю, но очень сомневаюсь. Дружба — сильная вещь. Я бы сказал, что у меня было около десяти настоящих друзей в моей жизни. Я не мог потерять друга из-за своих политических взглядов, потому что друзья любят друг друга – а дружба порождает разговоры, а разговоры порождают понимание. Если бы друг сказал: "Роджер, я видел, как ты летал на надувной свинье со звездой Давида во время твоих концертов на Стене! ", я объяснил бы ему контекст и то, что в этом не было ничего антисемитского, ни намеренного, ни выраженного".