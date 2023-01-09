



"Детонация Макеевки" и трансфер власти в РФ: кто заменит Шойгу

Президент Центра развития региональной политики (ЦРРП) Илья Гращенков прокомментировал слухи о грядущем повышшении губернатора тульской области Алексея Дюмина.



Дюмина якобы “позовут наверх”. По некоторым данным, "мощным" кадровым решением следующей недели может стать назначение тульского губернатора Алексея Дюмина на пост главы Минпромторга. Этим решением Дюмина могут лишить возможности попасть в список кандидатов в президенты в 2024 году.



Гращенков пишет: "Если его продвинут на место Шойгу в Минобороны, то это может вызывать серьезную турбулентность, причем не только в армии, но и во всей внутренней политике. Ведь Дюмин входит в т.н. группу «новоозерных», куда помимо него можно отнести Золотова, Кочнева, Дмитрия Миронова, а также недавно примкнувших союзников в лице Пригожина, Кадырова, а также, вероятно, Медведева, Володина и Турчака.



Если Дюмин получит самый серьезный пост – министра обороны, тогда это будет означать тот самый трансфер власти, который стремительно стартовал в конце 2022 года. В этом смысле «новоозерные» могут серьезно потеснить старые элиты, прежде всего, остатки «сислибов» и ориентированных на Запад. А некоторым и вовсе придется «сыграть в кальмара» на фоне провалов начала СВО, на кого могут списать грехи и ошибки прошлого года, тем самым обнулив доверие к высшей власти.



Группа «новоозёрных» – это бывшие президентские адъютанты-телохранители, возвышенные до больших начальников. Формирование группы приходится на 2017 - 2018 годы, а свое неофициальное название она получила из-за того, что многие её члены имеют дачи на озере Валдай, рядом с тамошней президентской резиденцией. Соответственно, эта группа является новой, в сравнении с той, которую принято называть «кооперативом «Озеро». В своё время этой группе прочили большие кадровые перспективы в самых-самых «верхах» власти, но, затем, её члены, как-то «зависли» и особенно Дюмин, на своём нынешнем уровне. Возможно, что Путин как раз готовил их к какому-то такому времени, когда в управлении страной довериться можно будет только совсем своим".