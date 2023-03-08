



"Дети не простят". Переводчица отказалась переводить Нетаниягу

Переводчица Ольга Далия Падуая, которую попросили выполнить синхронный перевод речи премьер-министра Нетаниягу, в синагоге Рима отказалась от предложенной работы.



В письме, которое она опубликовала на своей странице в Facebook, она написала: "Я не только не разделяю политических взглядов Нетаниягу, но его руководство, на мой взгляд, чрезвычайно опасно для демократии в Израиле. Более того: если я соглашусь сотрудничать в переводе его слов, мои дети мне этого не простят".



"Я пытался убедить их, что это всего лишь вопрос работы, и что если я откажусь, мой жест почти ничего не изменит - но они не были готовы принять никаких объяснений. Они поразили меня: обычно кажется, что у них мало надежды на будущее человеческой расы в такое беспокойное и неспокойное время, как сейчас, и они всегда призывают меня взяться за новую работу; но в данном случае они были настроены решительно: мы не сотрудничаем с теми, кто продвигает фашистские принципы и подавляет свободу, мы просто не делаем этого. Я решил прислушаться к ним", - заявил Падуа.



Завтра, 9 марта, в полдень премьер-министр вылетает в Рим, где посетит Еврейский музей Рима и встретится с еврейской общиной в городской сефардской синагоге.



В пятницу он проведет рабочую встречу за обедом с премьер-министром Италии Джорджией Малони.