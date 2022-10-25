



Детективы, интимные фото и шантаж. Арест “женщины, близкой к мэру Кармиэля”

Следователи подразделения Лахав 433 подозревают, что “женщина, близкая к мэру Кармиэля Моше Конински”, обратилась в частное сыскное агентство с требованием собрать интимные материалы о бизнесмене, который намеревался выдвинуть свою кандидатур на выборах против Конински. В то же время мировой суд в Акко принял решение продлить арест "фигуры, близкой к мэру" на один день, а затем было решено отправить ее на три дня под домашний арест.



Алон Азулай, бизнесмен и председатель отделения "Ликуда" в Кармиэле, был близок к мэру Моше Конински и даже помог ему избраться, но 4 года назад Азулай и Конински рассорились. Азулай недавно решил участвовать в муниципальных выборах.



“Близкая к мэру фигура” подозревается в том, что связалась с частным сыскным бюро с требованием собрать записи интимных встреч Азулая с различными женщинами. Некоторые полученные фотографии были отправлены непосредственно высокопоставленным деятелям "Ликуда": Ниру Баркату, Эли Коэну и Мири Регев, в попытке торпедировать участие Азулая в муниципальных выборах.



Утром 24 октября полицейские задержали для допроса ”фигуру, близкую к мэру”, а также двух частных детективов, бывших старших офицеров полиции Северного округа, по подозрению в попытке вымогательства. Открытое расследование только началось, и, по оценкам полиции, следует ожидать вызова в суд высокопоставленных чиновников муниципалитета, а также расследования в отношении мэра.



Адвокат Шахар Хацрони, представляющий интересы частных детективов, сказал: "В вымогательстве угрозами нет состава преступления, речь идет о профессионалах, которые работали легально, и в соответствии с правилами о частных детективах. Я также считаю, что по окончании расследования они будут отпущены домой, даже без каких-либо условий".



Адвокат Тами Ульман, представляющая интересы "фигуры, близкой к мэру", сказала: "Мы заявляем о ее невиновности, она утверждает, что это заговор, и все это для того, чтобы сместить мэра с его должности. Нет никаких сомнений, что кто-то подставил ее".