



Детали от ОПУ: Зеленский озвучил Си "формулу мира", а Си – "мирный план"

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с лидером КНГ озвучил Си Цзиньпину формулу мира, а Си, в свою очередь, рассказал о китайском мирном плане. Такие детали первого с начала полномасштабного вторжения в РФ в Украину разговора двух лидеров озвучили в Офисе Президента Украины.



Во время телефонного разговора Президент Украины Владимир Зеленский озвучил лидеру КНР Си Цзиньпину украинскую "формулу мира", а Си Цзиньпин рассказал ему о китайском "мирном плане", сообщил пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров в эфире телемарафона.



"Состоялся обмен мнениями. Председатель КНР лично представил китайский мирный план, который есть в публичном пространстве. Президент Украины рассказал о нашей формуле мира, которая состоит из 10 шагов и является для нас приоритетной. Есть определенные моменты, где они пересекаются, относительно неиспользования и нераспространения ядерного оружия и т.д.", – отметил Никифоров.



По словам пресс-секретаря украинского лидера, это только начало и новый этап двусторонних отношений стран.



Разговор представитель Зеленского назвал "обменом взглядами" по важнейшим вопросам и "первым шагом" в восстановлении и развитии украинско-китайских отношений.



В частности, Украина ожидает прибытия спецпредставителя Китая по урегулированию "украинского кризиса" (войны - ред.). Им назначили экс-посла КНР в России (с 2009 по 2019 год) Ли Хуэя. Пока неизвестно, когда Ли совершит поездку и какие еще страны посетит.



"Посмотрим, с чем он приедет. Я так понимаю, что он приедет, чтобы более детально понять нашу позицию. Так или иначе, а мы настроены на прямой диалог с Китаем", – заявил Никифоров.



Напомним, 26 апреля 2023 года Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с главой КНР Си Цзиньпином. Это первый разговор лидеров стран после полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года.



В этот же день Зеленский назначил Павла Рябикина чрезвычайным и полномочным послом Украины в Китае. После смерти предыдущего посла Сергея Камышева Украина несколько лет не назначала посла в Китае.



Предыдущий разговор лидеров Украины и Китая состоялся в 2021 году.



В феврале 2023 года китайское Министерство иностранных дел опубликовало так называемый "мирный план" со своими идеями по урегулированию войны России против Украины. Документ состоит из 12 пунктов.



Зеленский не считает предложения Китая по урегулированию войны в Украине мирным планом, но видит в инициативе положительные вещи.