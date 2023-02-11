



Десятки тысяч снова выйдут протестовать против судебной реформы

Ожидается, что десятки тысяч израильтян снова выйдут на митинги в субботу вечером против судебной реформы. Первое чтение некоторых спорных предложений реформы назначено на понедельник.



Центральная акция протеста в субботу начнется с марша от бульвара Ротшильда в Тель-Авиве, а основная демонстрация пройдет на улице Каплан. Полиция сообщила, что в этом районе будут перекрыты несколько дорог.



Митинги также должны пройти в городах по всей стране, включая Иерусалим, Хайфу, Беэр-Шеву, Кармиэль и Петах-Тикву. Впервые с начала протестов демонстрация пройдет в Иудее и Самарии пройдет в поселении Эфрат.



Бывший министр юстиции Ципи Ливни заявила в субботу, что намерена выступить на мероприятии.