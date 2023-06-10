



Десятки тысяч сербов снова протестуют в Белграде

В Белграде уже в шестой раз проходят массовые демонстрации против культа насилия и гибели 18 человек в двух массовых расстрелах. Главное требование неизменно – отставка министра внутренних дел в отставку, пишет Reuters.



Протестующие требуют отставки министра внутренних дел Сербии Братислава Гашича и руководителя секретной службы Александара Вулина, которых они обвиняют в бездействии. Демонстранты также хотят лишить национальных лицензий на вещание телеканалов Pink TV и Happy TV и запретить некоторые таблоиды, замеченные в пропаганде насилия.



“Я надеюсь, что протест продолжится, потому что другого пути нет”, – сказала одна из протестующих. “Я думаю, что в один момент правительству придется уступить, это большое количество людей, и в конце концов им придется уступить этому давлению”.



Премьер-министр Ана Брнабич заявила в среду, что готова уйти в отставку, и пригласила поддержавшие протесты оппозиционные партии к диалогу. Но лидеры протеста заявили, что не будут общаться с правительством до тех пор, пока не будут выполнены все их требования.



В прошлом месяце Сербию всколыхнули две беспрецедентных случая стрельбы. 3 мая в начальной школе подросток убил десятерых. 4 мая 21-летний парень убил восьмерых в городе вблизи Белграда.



Сербия переполнена военным оружием и боеприпасами после войн 1990-х годов, разорвавших бывшую Югославию.