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Десятки тысяч человек протестуют против правовой реформы
01.04.2023 20:02 Алина Груднева

Десятки тысяч человек протестуют против правовой реформы

Вечером, 1 апреля, десятки тысяч человек вышли на акции протеста против правовой реформы в Тель-Авиве и Хайфе.

По данным Walla, многотысячная акция протеста проходит в центре Хайфы. Также демонстрантами заполнены улица Каплан в Тель-Авиве и перекресток Азриэли. Пока что мероприятия проходят мирно.

Как сообщали ранее организаторы протестов, массовые демонстрации сегодня пройдут в 150 местах по всей стране.

Акции протеста проходят 13-ю неделю подряд, несмотря на решение премьер-министра Биньямина Нетаниягу приостановить законодательный процесс, чтобы дать шанс переговорам.

По словам организаторов, демонстрации продолжатся до тех пор, пока план правовой реформы не будет полностью "похоронен".


 

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