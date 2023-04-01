



Десятки тысяч человек протестуют против правовой реформы

Вечером, 1 апреля, десятки тысяч человек вышли на акции протеста против правовой реформы в Тель-Авиве и Хайфе.



По данным Walla, многотысячная акция протеста проходит в центре Хайфы. Также демонстрантами заполнены улица Каплан в Тель-Авиве и перекресток Азриэли. Пока что мероприятия проходят мирно.



Как сообщали ранее организаторы протестов, массовые демонстрации сегодня пройдут в 150 местах по всей стране.



Акции протеста проходят 13-ю неделю подряд, несмотря на решение премьер-министра Биньямина Нетаниягу приостановить законодательный процесс, чтобы дать шанс переговорам.



По словам организаторов, демонстрации продолжатся до тех пор, пока план правовой реформы не будет полностью "похоронен".

רוטשילד ת"א pic.twitter.com/bn5Zvoy9Al — אדם קוטב | adam kutub (@adam_kutub) April 1, 2023