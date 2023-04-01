Десятки тысяч человек протестуют против правовой реформы
Вечером, 1 апреля, десятки тысяч человек вышли на акции протеста против правовой реформы в Тель-Авиве и Хайфе.
По данным Walla, многотысячная акция протеста проходит в центре Хайфы. Также демонстрантами заполнены улица Каплан в Тель-Авиве и перекресток Азриэли. Пока что мероприятия проходят мирно.
Как сообщали ранее организаторы протестов, массовые демонстрации сегодня пройдут в 150 местах по всей стране.
Акции протеста проходят 13-ю неделю подряд, несмотря на решение премьер-министра Биньямина Нетаниягу приостановить законодательный процесс, чтобы дать шанс переговорам.
По словам организаторов, демонстрации продолжатся до тех пор, пока план правовой реформы не будет полностью "похоронен".
רוטשילד ת"א pic.twitter.com/bn5Zvoy9Al— אדם קוטב | adam kutub (@adam_kutub) April 1, 2023
המחאה נגד הרפורמה: החלה ההפגנה בצומת קפלן בת"א | עדכונים שוטפים >>> https://t.co/seflcJeHck@YoavYoavkrak pic.twitter.com/wdZY4KXprW— כאן חדשות (@kann_news) April 1, 2023
הצעדה לאורך הכרמל בחיפה— ynet עדכוני (@ynetalerts) April 1, 2023
צילום רחפן: עומרי רוזנברג pic.twitter.com/NUGNymvhY1