



Десятки тысяч человек примут участие в гей-параде в Тель-Авиве

Ожидается, что десятки тысяч человек примут участие в параде в Тель-Авиве, поэтому с утра четверга сотни полицейских были развернуты по всему городу для обеспечения общественной безопасности и перекрытия дорог в рамках масштабной операции правоохранительных органов, сообщает The Times of Israel.



В этом году, посвященном 25-летию первого парада, марш и традиционная вечеринка, проводимая в конце, будут разделены на два мероприятия из-за очень жаркой погоды.



Метеорологи заявили, что температура может достичь 31 градуса по Цельсию в четверг и 32 градусов по Цельсию в пятницу в Тель-Авиве.



Марш пройдет в четверг днем, участники соберутся в 16:00. Старт марша намечен на 17:00, окончание на 20:00.



Ряд дорог в этом районе был закрыт с 6 утра. Полиция заявила, что не разрешает парковку вдоль маршрута парада, запретила ввоз любого оружия и запуск дронов без предварительного разрешения.



Учитывая политическую ситуацию в стране, муниципалитет Тель-Авива решил, что политикам не будет разрешено выступать на марше в этом году, в отличие от предыдущих лет, за исключением мэра города Рона Хулдаи.



В заявлении перед парадом Хулдаи упомянул запланированную правительством реформу судебной системы, которая, по словам критиков, оставит права меньшинств незащищенными, а также другие законы, разработанные коалицией, которые могут нанести вред сообществу ЛГБТК.



“Мы в Тель-Авиве-Яффе продолжим оставаться маяком демократических ценностей, лежащих в основе нашего существования, включая продолжение борьбы за полное равенство каждого гражданина”, — сказал он.



Традиционная вечеринка, которая обычно проходит в конце парада, пройдет на севере города в пятницу с 12:00 до 18:30.



Некоторые из крупнейших артистов Израиля выступят на мероприятии.



В четверг полиция призвала общественность сообщать о любых случаях насилия или ненависти в отношении ЛГБТ-сообщества в преддверии парада.

Более 170 000 человек приняли участие в прошлогоднем параде.



Приблизительно 30 000 человек приняли участие в параде гордости в Иерусалиме на прошлой неделе под усиленной охраной. Мероприятие прошло гладко, без каких-либо инцидентов безопасности.



