



Десятки самолетов ВВС ЦАХАЛа улетели в США

Десятки стелс-истребителей, самолетов-заправщиков, транспортных и разведывательных самолетов вылетели 6 марта из Израиля в США для участия в учениях "Красный флаг" под руководством ВВС США в Неваде. Об этом сообщили сегодня (в понедельник) в вечерних новостях в программе канала КАН 11. В учениях принимают участие десятки резервистов, которые обсуждали вопрос о том, стоит ли подавать рапорт в резерв в связи с протестом пилотов против правовой реформы, один из них сказал здесь в новостях, что они решили не вредить сотрудничеству с американцами.



В то же время пилоты резерва в транспортной эскадрилье и эскадрилье беспилотных летательных аппаратов обсуждают, не предпринять ли активный протест, как в 69-й эскадрилье, где 37 из 40 пилотов резерва объявили, что не явятся на тренировку, назначенную для них на среду. Это пилоты из эскадрильи "Хапатиш", которая управляет истребителями F15 ("Рам"), используемыми для атаки удаленных целей и нанесения ударов тяжелыми бомбами.



На данном этапе речь идет об одной тренировке, однако если пилоты и дальше будут отказываться от тренировок, они могут потерять свою квалификацию. Пилоты объявили, что пока они будут являться на службу, если их вызовут на оперативные задания. В то же время более 200 врачей, находящихся в резерве, подписали сегодня письмо, в котором заявили, что если законодательные процедуры реформы продолжатся, они тоже не пойдут служить в резерв. Наряду с летчиками и врачами, тысячи других резервистов, включая членов кибернетического подразделения ЦАХАЛа, подписали петицию против реформы.