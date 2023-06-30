Десятки протестующих собрались возле дома Нетаниягу в Кесарии
Вечером, 30 июня, около 200 протестующих против правовой реформы собрались перед домом премьер-министра Биньямина Нетаниягу в Кесарии.
По данным Ynet, демонстранты размахивают израильскими флагами.
Протестующие утверждают, что не позволят правительству принять закон в следующем месяце.
"Мы будем протестовать, мы не сдадимся", - скандируют они.
На месте проведения демонстрации находится много полицейских, которые обеспечивают порядок.
קבלת שבת בקיסריה pic.twitter.com/Gu1KxZ469t— daniela steinberg🟣 (@dandist_gal) June 30, 2023