



Десятки протестующих собрались возле дома Нетаниягу в Кесарии

Вечером, 30 июня, около 200 протестующих против правовой реформы собрались перед домом премьер-министра Биньямина Нетаниягу в Кесарии.



По данным Ynet, демонстранты размахивают израильскими флагами.



Протестующие утверждают, что не позволят правительству принять закон в следующем месяце.



"Мы будем протестовать, мы не сдадимся", - скандируют они.



На месте проведения демонстрации находится много полицейских, которые обеспечивают порядок.

