Новости » Политика
Десятки протестующих собрались возле дома Нетаниягу в Кесарии
30.06.2023 18:21 Алина Груднева

Десятки протестующих собрались возле дома Нетаниягу в Кесарии

Вечером, 30 июня, около 200 протестующих против правовой реформы собрались перед домом премьер-министра Биньямина Нетаниягу в Кесарии.

По данным Ynet, демонстранты размахивают израильскими флагами.

Протестующие утверждают, что не позволят правительству принять закон в следующем месяце.

"Мы будем протестовать, мы не сдадимся", - скандируют они.

На месте проведения демонстрации находится много полицейских, которые обеспечивают порядок.
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы